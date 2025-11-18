Ryan gosling scopre il suo alleato inaspettato nel trailer di project hail mary
il nuovo trailer di project hail mary svela il momento più atteso. Il recente rilascio del trailer ufficiale di Project Hail Mary, produzione di Amazon MGM Studios, introduce uno degli aspetti più sorprendenti dell’attesa trasposizione cinematografica basata sul romanzo di Andy Weir. Con un racconto ambientato nello spazio e un cast di prim’ordine, il trailer mette in evidenza il nuovo elemento narrativo che promette di distinguere questo film all’interno del genere science fiction. la trama e i protagonisti. Nel film, Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia a bordo di una navicella spaziale, senza ricordi di come sia arrivato lì né del motivo della sua missione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
