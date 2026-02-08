Probabili formazioni di Sassuolo Inter | Chivu si affida ai titolarissimi

Questa sera alle 18 l’Inter si presenta al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Chivu punta sui titolari, sperando di vincere e ridurre a 9 punti il vantaggio del Napoli. Un match importante per i nerazzurri, che vogliono blindare il terzo posto e mettere pressione alle rivali.

Probabili formazioni di Sassuolo Inter. Questo pomeriggio ore 18 l’Inter fa visita al Sassuolo. Vincere per rimettere a 9 punti il Napoli e allungare momentaneamente sul Milan. Qui Sassuolo – Dopo una fase difficile, la squadra di Fabio Grosso ha ritrovato continuità e fiducia. Il rientro di Domenico Berardi ha restituito identità e qualità offensiva ai neroverdi, come dimostrano le due vittorie consecutive arrivate dopo una striscia di sette gare senza successi. Il modulo resta il 4-3-3, con tutti gli uomini chiave al loro posto: da Koné a Thorstvedt, fino alla coppia offensiva Berardi-Laurienté.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ecco le probabili formazioni di Inter e Bologna, con Chivu che punta sui titolari per affrontare la partita.

Analizziamo le probabili formazioni di Inter-Napoli, una sfida importante in ottica scudetto.

