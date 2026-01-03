Probabili formazioni Inter Bologna Chivu si affida ai titolarissimi | le idee

Ecco le probabili formazioni di Inter e Bologna, con Chivu che punta sui titolari per affrontare la partita. La scelta degli uomini in campo riflette le strategie del tecnico per superare il tabù dei rossoblù. Analizziamo le possibili scelte e le idee alla base delle convocazioni, offrendo un quadro chiaro e dettagliato sulla sfida in programma.

Inter News 24 del tecnico per sfatare il tabù dei rossoblù. Il match di domani sera a San Siro non è una semplice partita di campionato, ma una vera e propria resa dei conti contro i fantasmi del passato. Il Bologna rappresenta ormai la "kryptonite" per l'Inter: una bestia nera capace di evocare ricordi dolorosi, dal celebre errore di Ionut Radu che costò lo Scudetto alla prima gestione Inzaghi, fino alla recente e bruciante sconfitta ai calci di rigore in Supercoppa a Riad. I numeri, analizzati da Tuttosport, sono impietosi: una sola vittoria per la Beneamata negli ultimi sette incroci e ben tre dispiaceri nelle ultime dieci sfide.

