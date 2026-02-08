Previsioni meteo per Avellino – 9 febbraio 2026
Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto di nuvole, con piogge leggere che durano fino a metà giornata. Nel pomeriggio il cielo si apre, le nuvole si diradano e le piogge si fermano, lasciando spazio a un tempo più stabile.
Ad Avellino il 9 febbraio 2026 i cieli saranno molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità e il progressivo assorbimento dei fenomeni. Gli accumuli complessivi saranno di circa 3 mm di pioggia.La temperatura massima.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026
A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.
Previsioni meteo per Avellino – 6 febbraio 2026
Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.
