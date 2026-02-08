Prevenzione e controllo dei Carabinieri fermati e denunciati due uomini

Due uomini sono stati fermati e denunciati dai Carabinieri di Alatri durante un normale controllo. Gli agenti hanno notato un’auto sospetta vicino a un’attività commerciale e hanno deciso di fermarla. A bordo, i militari hanno trovato due persone che sono state subito identificate e portate in caserma. La vicenda prosegue con ulteriori accertamenti.

La Compagnia Carabinieri di Alatri durante un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere intercetta nei pressi di un’attività commerciale della città di Alatri un’autovettura sospetta con a bordo due persone. Il guidatore, un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

