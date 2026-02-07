Italia digitale | boom dei Pos supera i 3,8 milioni ma i costi per esercenti restano una sfida aperta

In Italia, il numero di Pos usati per i pagamenti digitali continua a crescere e ha superato i 3,87 milioni. La diffusione di questi dispositivi resta forte, con un aumento rispetto all’anno scorso. Tuttavia, molti esercenti ancora si lamentano dei costi elevati legati all’uso di questi strumenti, che rappresentano una spesa importante per le piccole attività commerciali. La strada verso un mondo più digitale sembra avanti, ma le sfide economiche non si sono ancora risolte.

L'Italia si conferma tra i paesi europei più dinamici nell'adozione dei pagamenti digitali, con un parco macchine di Pos che ha ormai superato i 3,87 milioni di unità, segnando una crescita costante rispetto ai 3,75 milioni del 2024. Un'evoluzione che riflette un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo e un crescente investimento da parte delle imprese in soluzioni tecnologiche per modernizzare i processi di vendita. Tuttavia, questa avanzata digitale non è priva di criticità, soprattutto per quanto riguarda i costi che gravano sugli esercenti, un tema sollevato con forza da Confesercenti e che rischia di frenare la piena espressione del potenziale offerto dalla moneta elettronica.

