Pontedera-Ternana 2-2 non basta la doppietta di Pettinari
Il match tra Pontedera e Ternana termina 2-2, anche se Pettinari firma una doppietta. La Ternana non riesce a portare a casa i tre punti contro l’ultima in classifica, nonostante l’ottima prestazione dell’attaccante. La partita si accende nel secondo tempo, ma alla fine il risultato resta in parità.
Pontedera, 8 febbraio 2026 – Le fere non riescono a battere l’ultima in classifica, nonostante la grande giornata di Pettinari. Si sente l’assenza di Capuano in difesa. Ternana subito in vantaggio con una grande acrobazia di Pettinari su cross di Ndrecka e vicina al 2-0 con il palo colpito da quest’ultimo dopo una respinta di Saracco su diagonale di Garetto. Nel finale di frazione il portiere granata salva di piede su Dubickas. A inizio ripresa sono decisivi i cambi operati dal Pontedera: Yeboah va a segno su lancio di Caponi. Pettinari fa doppietta, di testa su cross di Vallocchia, ma concede il bis anche Yeboah, ugualmente di testa, su cross di Caponi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
