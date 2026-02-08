Podismo la festa del Gs Il Fiorino

Questa domenica il Gs Il Fiorino ha organizzato una festa a Sesto Fiorentino per festeggiare un anno di successi nel podismo. Dopo aver gestito con successo la Invernale di Palastreto e il 9° Trofeo Big Mat, la squadra si è riunita in un clima di allegria e condivisione per celebrare risultati e emozioni accumulate nel tempo.

Sesto Fiorentino, 8 febbraio 2026 – Dopo il brillante successo organizzativo della Invernale di Palastreto – 9° Trofeo Big Mat, il GS Il Fiorino ha voluto ritrovarsi per celebrare, in un clima di autentica convivialità, un anno ricco di risultati, emozioni e crescita condivisa. La società podistica di Sesto Fiorentino, sponsorizzata dalla BigMat di Focardi e Cerbai, continua infatti il proprio percorso di sviluppo sotto la guida attenta del presidente Alberto Visani e del direttore tecnico Fulvio Cappelli. La festa del Gs Il Fiorino Un'evoluzione evidente, sia sul piano numerico che su quello tecnico, che in questo primo scorcio di stagione ha saputo impressionare positivamente atleti, addetti ai lavori e squadre avversarie.

