Pisa arresto per furti tra 2018 e 2021 | trentenne deve scontare pena dopo controllo dei carabinieri

Questa mattina a Pisa, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni su ordine di carcerazione. Il trentenne deve scontare una pena per una serie di furti commessi tra il 2018 e il 2021. L’arresto arriva dopo un controllo di routine che ha fatto emergere il passato dell’uomo. Ora si trova nelle mani delle forze dell’ordine, in attesa di definire il suo destino.

L'ombra di vecchi furti in abitazione si è allungata sulla mattinata di sabato 7 febbraio a Pisa, portando all'arresto di un uomo di 30 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Livorno. La sua storia, emersa durante un controllo di routine da parte dei carabinieri della stazione di Pisa Porta a Mare, riporta alla luce un passato di attività criminale che si è consumato tra il 2018 e il 2021 nei comuni di Livorno e Collesalvetti. L'arresto, avvenuto in via Livornese, sottolinea come le indagini, anche a distanza di anni, possano portare alla luce responsabilità sopite e alla conseguente esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

