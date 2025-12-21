Al ' Cimarosa' concerto di Ciro Sciallo | omaggio alla canzone napoletana dal ‘900 a Pino Daniele
Martedì 23 dicembre, con inizio alle ore 21.00, il Teatro Cimarosa di Aversa ospiterà un evento musicale imperdibile: il concerto di Ciro Sciallo, cantautore napoletano dal talento riconosciuto a livello nazionale, dal titolo “Omaggio alla canzone napoletana dal ‘900 a Pino Daniele”. L’ingresso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
