Questa settimana iniziano i lavori di restyling in piazza San Giorgio. Il progetto prevede un miglioramento degli spazi, con l’obiettivo di renderla più funzionale e più accogliente per i cittadini. I lavori dureranno alcune settimane e coinvolgeranno diverse aree della piazza, che subirà un’importante trasformazione.

Partiranno a inizio settimana i lavori per il restyling di piazza San Giorgio, che diventerà più funzionale e accogliente. "L’intervento che andremo ad attuare con la realizzazione del primo lotto di lavori – spiega il sindaco Giovanni Cucchetti – fa parte di una più ampia progettualità indagata in uno studio di prefattibilità denominato “ Riqualificazione urbana del centro di Cuggiono - Asse via San Rocco, piazza San Giorgio, piazza Chiesa Vecchia. Un progetto importante, mirato a rendere più fruibile la piazza riportandola al ruolo di spazio di aggregazione al servizio dei cittadini, valorizzando anche la basilica di San Giorgio (aperta al culto nel lontano 1633, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza San Giorgio cambia: "Diventerà più accogliente"

Approfondimenti su Piazza San Giorgio

Piazza San Giorgio a Montefredente si prepara a rinascere grazie a un intervento di ristrutturazione da 250mila euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Piazza San Giorgio

Argomenti discussi: Piazza San Giorgio cambia: Diventerà più accogliente; Pronti alla Baraonda: un carnevale, Fermo e Porto San Giorgio insieme con 20 giorni di eventi; Malore fatale in bottega: addio ad edicolante del paese; I Personaggi dei fumetti di Massimo Roberto Celentano in mostra a San Giorgio.

A Rapallo c’è la fiera di San Sebastiano: strade e piazze chiuse. E il derby cambia dataDomenica trecento banchi dal Castello allo stadio Macera. La sfida tra Santa Maria e Borgo Rapallo anticipata al sabato ... ilsecoloxix.it

Sos Bundhos in piazza San Marco, Orani porta la Sardegna a Venezia Le maschere tradizionali in trasferta con l’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia facebook

Dal Messico a Piazza San Marco! Il #CarnevaleVenezia2026 si colora con il concerto mariachi targato Hard Rock Cafe. Trombe, chitarre e tutto il ritmo sul palco della piazza più bella del mondo x.com