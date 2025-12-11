piazza san giorgio rinasce opere da 250mila euro

Piazza San Giorgio a Montefredente si prepara a rinascere grazie a un intervento di ristrutturazione da 250mila euro. La città metropolitana di Bologna ha selezionato il progetto tra dodici proposte, inviandolo alla Regione per le fasi successive, nell’ambito delle iniziative di sviluppo dell’economia urbana previste dalla legge regionale.

