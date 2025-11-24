Il piano di pace Ue è già un flop | da Usa e Ucraina una nuova bozza in 19 punti
Da un lato, il piano di pace degli Stati Uniti che piace alla Russia ma non all’Ucraina; dall’altro, la controproposta dell’Unione europea che incontra il gradimento di Kiev ma non quello di Mosca. E, come se non bastasse, anche una bozza del piano di pace redatto a Ginevra da Usa e Ucraina e contenente 19 punti. Un documento nel quale vengono congelati i nodi più controversi – come le questioni territoriali – su cui si dovranno invece confrontare i presidenti di Usa e Ucraina. A distanza di tre anni dall’inizio dell’invasione russa dell’ex repubblica sovietica e stando alle parole di Donald Trump, il cessate il fuoco tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sembrava ormai a un passo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
