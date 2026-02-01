Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble | Chiunque tranne te

Drew McIntyre ha preso la parola dopo la Royal Rumble 2026 per spiegare il motivo del suo attacco a Cody Rhodes. L’intervento ha sorpreso molti, perché McIntyre ha detto chiaramente che ha scelto di colpire proprio lui, e nessun altro. L’intervento ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché si tratta di una delle decisioni più discusse della serata. Ora i fan aspettano di capire cosa ci sarà dietro questa scelta e se ci saranno ripercussioni nelle prossime settimane.

La Royal Rumble 2026 è stata ricca di momenti scioccanti. Ora che la polvere si sta posando, Drew McIntyre ha finalmente spiegato il motivo dietro una delle decisioni più controverse della serata durante il Men’s Royal Rumble Match. Drew McIntyre è apparso a sorpresa nel match maschile della Royal Rumble 2026 e ha colpito Cody Rhodes con una devastante Claymore Kick a tradimento, eliminando “The American Nightmare” dalla contesa. Non era affatto ciò che Cody aveva pianificato per quella notte e adesso sappiamo perché Drew ha agito così. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Nel post-show della Royal Rumble, McIntyre ha chiarito le sue motivazioni: “Perché no? Io sono una brava persona. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble: “Chiunque, tranne te” Approfondimenti su Royal Rumble Match Drew McIntyre spiega l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble: “Renderò la tua vita un inferno” Drew McIntyre si è preso qualche minuto per spiegare l’attacco a Cody Rhodes alla Royal Rumble. WWE: Ritorno shock di Drew McIntyre, assalto a Cody Rhodes nonostante la sospensione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Royal Rumble Match Argomenti discussi: Drew McIntyre spiega il suo attacco a SNME: Ho fatto un favore a tutti; Drew McIntyre spiega il suo attacco a SNME | Ho fatto un favore a tutti; Drew McIntyre: Ecco quale star della WWE colpisce più forte. Drew McIntyre spiega il suo attacco a SNME: Ho fatto un favore a tuttiDrew McIntyre ha finalmente fornito una motivazione dopo aver provocato uno dei momenti più caotici del WWE Saturday Night's Main Event, e la sua spiegazione ridefinisce l'intera situazione. Lo specia ... zonawrestling.net Prima sconfitta per SAMI ZAYN in Arabia Saudita. DREW McINTYRE con due Claymore in successione resta indiscusso campione WWE. - facebook.com facebook ¡Sami Zayn LE DA UNA BOFETADA A DREW MCINTYRE! #SmackDown x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.