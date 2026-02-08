Pd le tessere sono in crescita | Aumenta il radicamento grazie al lavoro dei circoli
Il Partito Democratico in provincia di Terni vede un aumento delle tessere e delle adesioni al due per mille. I circoli del partito lavorano per rafforzare il radicamento tra i cittadini, e i risultati si vedono. La strategia di ascoltare le esigenze delle persone funziona e si traduce in numeri in crescita.
La politica dell’ascolto dei cittadini paga. Il Partito Democratico cresce in provincia di Terni. Crescono le tessere e crescono le sottoscrizioni del due per mille. "Dimostriamo un radicamento in costante aumento, frutto di un lavoro importante fatto nel tempo sia dal gruppo dirigente sia dai circoli e dai segretari, che sono l’ossatura del nostro partito e che ringraziamo". Ad annunciarlo sono i segretari provinciali e comunali del Pd di Terni Carlo Emanuele Trappolino e Leopoldo Di Girolamo, che ieri, con Laura Dimiziani, neoeletta segretaria del Pd di Amelia, e Jonathan Monti, coordinatore della segreteria provinciale, presenti segretari delle unioni comunali, hanno illustrato i dati sulle adesioni e annunciato l’iniziativa politica per i prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Pd è riuscito ad acquistare la sede: "Grazie al lavoro dei nostri volontari"
Il Partito Democratico ha annunciato l'acquisto della propria sede, risultato di un lungo percorso di impegno e dedizione.
Eugenio Di Sciascio assessore regionale al Lavoro: "Le persone sono il motore della crescita industriale"
Eugenio Di Sciascio, assessore regionale al Lavoro, sottolinea l'importanza delle persone come elemento fondamentale per lo sviluppo industriale.
