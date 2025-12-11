Il Pd è riuscito ad acquistare la sede | Grazie al lavoro dei nostri volontari

Il Partito Democratico ha annunciato l'acquisto della propria sede, risultato di un lungo percorso di impegno e dedizione. Questo traguardo, ormai raro nel panorama politico, è stato possibile grazie all'impegno dei volontari e alla perseveranza nel tempo. Un passo importante che testimonia la solidità e la crescita del partito.

Un partito che riesce ad acquistare la propria sede, oggi – più di ieri – è un traguardo raro. Pe raggiungerlo servono tanti volontari e anni di lavoro. Succede a San Miniato. Tant’è che il circolo Pd di San Miniato e l’Unione comunale hanno organizzato un incontro, aperto alla cittadinanza, per "festeggiare" l’acquisto della sede e discutere di come, anche a San Miniato, "vogliamo percorrere la strada del rinnovamento per essere davvero il Partito dei diritti sociali e civili, unitario, aperto, inclusivo", spiega una nota della segreteria Dem. L’operazione è fritto di anni e anni di lavoro. La sede di via IV Novembre, nel cuore del centro storico (un tempo lavoratorio di pasticeria), è stata acquistata recentemente dall’Unione comunale di San Miniato, grazie ai successi delle Feste de l’Unità "determinati dall’impegno dei nostri volontari" che ogni anno, nel mese di luglio, mettono in piedi una macchina organizzativa imponente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd è riuscito ad acquistare la sede: "Grazie al lavoro dei nostri volontari"

