Pazzia ad Anfield | Haaland la ribalta al 93? il City resta in scia dell’Arsenal

Il Manchester City di Pep Guardiola sorprende tutti all’ultimo secondo ad Anfield. Al 93° minuto, Haaland segna il gol decisivo che permette ai Citizens di vincere 2-1 contro il Liverpool, lasciando il City in corsa per il titolo e l’Arsenal sempre più lontano. La partita si è accesa negli ultimi istanti, con il City che ha trovato il gol della vittoria in modo quasi inaspettato.

Il Manchester City di Pep Guardiola espugna Anfield nel finale più rocambolesco della stagione, superando il Liverpool 1-2 nel posticipo che chiude il 25° turno di Premier League. In una serata dominata dalla tensione, i Citizens riescono a ribaltare lo svantaggio iniziale grazie a una zampata di Bernardo Silva e al rigore glaciale di Erling Haaland in pieno recupero, rispondendo così al successo dell’Arsenal. Con questa vittoria, il City sale a 50 punti in classifica, mantenendo a sei lunghezze il distacco dai Gunners capolista (56), mentre i Reds restano inchiodati a quota 39, vedendo allontanarsi il quarto posto occupato dal Manchester United. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Pazzia ad Anfield: Haaland la ribalta al 93?, il City resta in scia dell’Arsenal Approfondimenti su Anfield Ribalta Premier League: City vince la sfida in vetta con il Palace e resta in scia dell'Arsenal Nella venticinquesima giornata della Premier League, Manchester City conquista una vittoria convincente contro il Crystal Palace, rafforzando la propria posizione in classifica. Premier League, Haaland resta a secco e il City perde. Ko anche il Liverpool e Chelsea prima inseguitrice dell’Arsenal. Nel sabato di calcio inglese accade di tutto

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.