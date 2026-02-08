Parma PD contro strumentalizzazioni politiche | l’Oltretorrente è solidarietà e resilienza non allarmismo

Il segretario del Pd di Parma e assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, prende posizione contro le strumentalizzazioni politiche sull’Oltretorrente. De Vanna sostiene che il quartiere, più che allarmismo, merita solidarietà e resilienza. Ha chiesto di evitare polemiche che alimentano paura e divisioni, invitando a guardare alla comunità con fiducia e rispetto. La sua presa di posizione vuole difendere il quartiere da chi sfrutta la situazione per scopi politici.

Francesco De Vanna, segretario del Partito Democratico di Parma e assessore alla Legalità del Comune, ha lanciato un appello deciso a difesa del quartiere dell’Oltretorrente, denunciando quelle che definisce “strumentalizzazioni politiche” che, a suo dire, alimentano una politica della paura dannosa per l’intera città. L’esortazione è arrivata sabato 7 febbraio, in piazzale Picelli, cuore pulsante del quartiere, e si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica sulle dinamiche sociali e le sfide che l’Oltretorrente affronta quotidianamente. De Vanna ha espresso una forte preoccupazione per l’utilizzo di problematiche reali, come le criticità presenti nel quartiere, per fini politici che non ne rispecchiano la complessità e la ricchezza sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

