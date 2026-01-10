Parma tra povertà e solidarietà | Servono politiche nuove
Parma, città con una lunga tradizione culinaria, si confronta oggi con le sfide delle nuove povertà. La semplice “scarpetta” di pasta frolla, simbolo di solidarietà e identità locale, invita a riflettere sulla necessità di politiche innovative per affrontare le fragilità sociali. È un momento di attenzione e responsabilità collettiva per promuovere un cambiamento che possa sostenere tutte le famiglie in difficoltà.
La tradizione della “scarpetta” di pasta frolla come gesto di solidarietà e identità parmigiana diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sulle nuove povertà che attraversano la città. A ricordarne il significato è stato Pietro Vignali, che ha richiamato la leggenda del calzolaio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
