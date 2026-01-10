Parma tra povertà e solidarietà | Servono politiche nuove

Parma, città con una lunga tradizione culinaria, si confronta oggi con le sfide delle nuove povertà. La semplice “scarpetta” di pasta frolla, simbolo di solidarietà e identità locale, invita a riflettere sulla necessità di politiche innovative per affrontare le fragilità sociali. È un momento di attenzione e responsabilità collettiva per promuovere un cambiamento che possa sostenere tutte le famiglie in difficoltà.

