Papa Leone | tanti si sentono sbagliati ma Gesù non scarta nessuno Dolore per gli attacchi in Nigeria

Papa Leone ha parlato di come molte persone si sentano sbagliate, ma ha ribadito che Gesù non scarta nessuno. Nel frattempo, si sono registrati nuovi attacchi in Nigeria, che hanno portato dolore e preoccupazione. Il Papa ha anche annunciato che nel 2026 non farà viaggio negli Stati Uniti. Durante un incontro con i dipendenti e le maestranze della Floreria e dell’Ufficio Edilizia, ha sottolineato come Piazza San Pietro resti il suo simbolo di accoglienza per tutti.

«Il Papa non andrà negli Stati Uniti nel 2026». Lo ha affermato la Sala Stampa della Santa Sede dopo le indiscrezioni di stampa su un possibile viaggio nel suo Paese d’origine nel mese di settembre. Papa Leone, commentando all’Angelus il Vangelo del giorno, ha assicurato che Dio non scarta mai nessuno. «Quante persone - forse è capitato anche noi - si sentono da buttare, sbagliate. È come se la loro luce sia stata nascosta. Gesù, però, ci annuncia un Dio che mai ci getterà via, un Padre che custodisce il nostro nome, la nostra unicità. Ogni ferita, anche profonda, guarirà accogliendo la parola delle Beatitudini e rimettendoci a camminare sulla via del Vangelo», ha detto il Pontefice sottolineando che «sono infatti gesti di apertura agli altri e di attenzione, quelli che riaccendono la gioia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Papa Leone ha parlato questa mattina a Roma, sottolineando che molti si sentono sbagliati, ma Gesù non scarta nessuno.

