Paolo Belli | Quando ho scoperto di non potere avere figli sono stato male ma mia moglie mi è stata vicino

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Belli si racconta a Ballando con le Stelle, tornando agli anni difficili in cui provava ad avere figli con sua moglie Deanna, senza riuscirci. Alcuni anni dopo hanno deciso di adottare Vladik: "Sono suo padre, ma ho sempre detto a lui e ai nipoti che potevano chiamarmi Paolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

paolo belli ho scopertoPaolo Belli: “Quando ho scoperto di non potere avere figli sono stato male, ma mia moglie mi è stata vicino” - Paolo Belli si racconta a Ballando con le Stelle, tornando agli anni difficili in cui provava ad avere figli con sua moglie Deanna, senza riuscirci ... Da fanpage.it

paolo belli ho scopertoPaolo Belli: chi è la moglie Deanna, la malattia e il figlio Vladik / “Un momento terribile” e poi la gioia - Non è stato un momento semplice per Paolo Belli e sua moglie Deanna nell'ultimo periodo. Lo riporta ilsussidiario.net

Paolo Belli scoppia in lacrime per la malattia della moglie Deanna - Momenti di profonda emozione hanno segnato l'esibizione di ieri sera a "Ballando con le stelle" di Paolo Belli, il popolare ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Belli Ho Scoperto