Oggi Paolo Belli si presenta per la prima volta a Verissimo. Il cantautore, noto anche come co-conduttore di Ballando con le stelle, si apre davanti alle telecamere di Silvia Toffanin. Racconta della sua carriera e delle difficoltà che sta affrontando la moglie Deanna, senza filtri e con naturalezza.

(Adnkronos) – Paolo Belli sarà ospite per la prima volta a Verissimo. Oggi, domenica 8 febbraio, il cantautore e musicista, noto per la sua co-conduzione a Ballando con le stelle, si racconterà senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin. Nell’edizione 2025 di Ballando con le stelle Paolo Belli per la prima volta ha lasciato i panni di co-conduttore, dopo vent’anni al fianco di Milly Carlucci, per partecipare al dance show come concorrente. Il musicista ha deciso di mettersi in gioco sulla pista da ballo dove ha gareggiato in coppia con Anastasia Kuzmina. La coppia è stata eliminata durante la decima puntata, dopo aver perso il ballottaggio finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paolo Belli a Verissimo, da Ballando alle difficoltà della moglie Deanna

Approfondimenti su Paolo Belli Deanna

Paolo Belli, cantante, musicista, showman e conduttore, si racconta senza filtri a Today.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Paolo Belli Deanna

Argomenti discussi: Paolo Belli senza filtri a ‘Verissimo’; Verissimo, gli ospiti di sabato 7 e domenica 8 febbraio: Paolo Bonolis, Lino Banfi, Paolo Belli, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti; Gli ospiti di Verissimo del 7 e dell'8 febbraio; Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni.

Paolo Belli a Verissimo, da Ballando alle difficoltà della moglie DeannaPaolo Belli nel corso della sua esperienza a Ballando con le stelle aveva commosso il pubblico per il suo ballo, un valzer, dedicato alla moglie Deanna, che come aveva raccontato il musicista, ha ... adnkronos.com

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. Silvia Toffanin accoglie ... msn.com

Vi Aspettiamo Il 15 Febbraio al Teatro Ariston Gaeta Paolo Belli In "Pur di Far Spettacolo" su www.aristongaeta.it i biglietti Ore 18.00 Uno show esplosivo, travolgente, irresistibile. Paolo Belli arriva a teatro con uno spettacolo che è musica, ra facebook