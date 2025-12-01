Ballando con le stelle Paolo Belli dopo l’eliminazione | Era un momento difficile Ballando è una terapia

Momento difficile per Paolo Belli prima di Ballando con le stelle, come lo ha aiutato il ballo. Paolo Belli è stato eliminato a Ballando con le stelle nell’ultima puntata, avrà però la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Intanto, dopo l’eliminazione si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni personali in un’intervista che ha rilasciato al Quotidiano Nazionale. Paolo Belli a Ballando con le stelle (Screen Raiplay) L’ex concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, tra le varie cose, ha svelato: “Quando Milly mi fece la proposta sapeva che arrivavo da un momento difficile dovuto alla malattia di mia moglie Deanna. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ballando con le stelle, Paolo Belli dopo l’eliminazione: “Era un momento difficile, Ballando è una terapia”

