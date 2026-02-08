Pallavolo San Giorgio | Scandicci ribaltata al tie break vittoria cruciale per la salvezza

La Pallavolo San Giorgio ha vinto una partita fondamentale contro la Savino Del Bene a Scandicci. Dopo essere stata sotto nel punteggio, la squadra ha rimontato negli ultimi set e ha conquistato il tie break. La vittoria è un passo importante per rimanere in serie A.

La Pallavolo San Giorgio ha compiuto un'incredibile rimonta sul campo della Savino Del Bene a Scandicci, conquistando una vittoria al tie break che assume un'importanza capitale nella lotta per la salvezza. Un match combattuto, al termine del quale le piacentine sono riuscite a ribaltare un iniziale svantaggio di due set, dimostrando carattere e determinazione. La vittoria, ottenuta questo giovedì 8 febbraio 2026, proietta la squadra di coach Matteo Capra in una posizione leggermente più rassicurante in classifica, sebbene la battaglia per evitare le ultime posizioni del girone di ritorno sia ancora lunga e incerta.

