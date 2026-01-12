La Scuola Pallavolo San Vito conquista il tie-break | Vis Squinzano battuta 3-2

La Scuola Pallavolo San Vito ha ottenuto una vittoria importante contro Vis Squinzano, conclusa al tie-break con il punteggio di 3-2. La partita, giocata tra le mura di casa, è stata caratterizzata da un confronto equilibrato e intenso, dimostrando il carattere e la determinazione della squadra. Questo risultato rappresenta un passo significativo nel cammino stagionale del team, sottolineando l’impegno e la competitività in un incontro disputato con grande agonismo.

SAN VITO DEI NORMANNI - Vittoria di carattere per la Scuola Pallavolo San Vito, che tra le mura amiche ha superato la Vis Squinzano con il punteggio di 3-2 al termine di una gara intensa, combattuta e agonisticamente molto accesa. Il match ha regalato emozioni dall'inizio alla fine, con entrambe.

