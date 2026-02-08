PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026 | L’EREDITÀ DI SERA CHIUDE STRISCIA… PER SEMPRE?

La notizia più sorprendente questa settimana riguarda la chiusura definitiva di Striscia La Notizia, che potrebbe lasciare il pubblico senza il famoso tg satirico. La decisione sembra ormai presa e, a breve, lo staff dovrebbe annunciare il fine di un’epoca per uno dei programmi più longevi della televisione italiana. La notizia ha scatenato reazioni tra i fan e i critici, mentre i dirigenti ancora non confermano ufficialmente cosa succederà.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 15 al 21 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (46) 1ªTv L: Cuori 3 (56) 1ªTv M: Un Amore a 5 Stelle M: Fabrizio De Andrè: Principe Libero G: Don Matteo 15 (710) 1ªTv V: L’Eredità: Sfida Tra Giganti (12) S: L’Eredità: Sfida Tra Giganti (22) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Taratata (22) M: Colpa dei Sensi (33) 1ªTv M: Una Nuova Vita (44) 1ªTv G: Striscia La Notizia (55) V: Io Sono Farah 1ªTv S: C’è Posta per Te (79) nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: XXV Giochi Olimpici Invernali L: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali G: XXV Giochi Olimpici Invernali V: XXV Giochi Olimpici Invernali S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Memory M: Le Iene Presentano: Inside M: Kingsman: Secret Service G: Mission: Impossible Rogue Nation V: Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar S: il daytime sarà occupato della Olimpiadi Invernali Dal 1602, ore 06:00 – Miami Vice Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: Balla Coi Lupi Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: L’Impero del Sesso L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Deep Impact L: Max Payne M: The International M: Piume di Struzzo G: In Linea con l’Assassino V: Foxcatcher: Una Storia Americana S: Caccia a Ottobre Rosso Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Infinite Storm L: 4 Hotel (68) 1ªTv M: The Idea of You 1ªTv M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Torno Indietro e Cambio Vita M: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (310) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DALL’8 AL 14 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026: L’EREDITÀ DI SERA, CHIUDE STRISCIA… PER SEMPRE?

Approfondimenti su Striscia La Notizia

I dati Auditel di ieri sera, 22 gennaio 2026, mostrano il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, che per la prima volta si presenta in questa fascia dopo 37 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Giulio Regeni. Tutto il male del mondo – Programmazione; Cinema: Zalone spremuto fino all'ultima goccia, ma c'è anche altra scelta; 21 film da vedere in streaming a febbraio, da Dracula a The Bluff. FOTO; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | DAZN News IT.

Palinsesti Febbraio Novita’ corso Free Dance il martedì dalle 11.00 alle 11.50 #fitnessmotivation #dance #fitnesslife #sportmotivation #workoutfit #gym facebook