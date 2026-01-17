Lavoratori in appalto | Container come spogliatoi

A Empoli, le autorità sono intervenute per garantire condizioni di lavoro adeguate a circa cento lavoratori in appalto presso l’ospedale San Giuseppe. In particolare, si è posta attenzione all’utilizzo di container come spogliatoi, per assicurare ambienti dignitosi e conformi alle normative di sicurezza. Questa iniziativa mira a tutelare la salute e il benessere dei dipendenti, evidenziando l'importanza di un controllo costante sulle condizioni di lavoro nei servizi pubblici.

EMPOLI Le istituzioni empolesi chiamate a tutelare le condizioni di lavoro di un centinaio di addetti in appalto all’ ospedale San Giuseppe. Questo l’obiettivo della mozione approvata in consiglio comunale, con atto recentemente pubblicato, presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli. Mozione, appunto, "per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in appalto". Ci sono criticità spesso denunciate anche dai sindacati nel corso di tanti anni alla Asl Toscana Centro e ancora da risolvere: spogliatoi inadeguati, costi elevati per il parcheggio e di contro stipendi ritenuti insufficienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavoratori in appalto: "Container come spogliatoi" Leggi anche: Azienda agricola senza spogliatoi e servizi igienici per i lavoratori: imprenditrice denunciata Leggi anche: Metro revoca l’appalto, 18 lavoratori a casa in attesa del tavolo nazionale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lavoratori in appalto: Container come spogliatoi. Uffizi, la protesta dei lavoratori in appalto non rinnovati: “Lasciati a casa dopo 17 anni di precariato” - I dipendenti in appalto protestano contro il mancato rinnovo dopo anni di lavoro. ilfattoquotidiano.it

Ad un mese dalla denuncia delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto o del Progettone che si occupano delle biglietterie e del servizio di custodia dello spazio archeologico Sas e Villa Orfeo - costretti a lavorare in condizione di grave disagio - e di fronte al sile - facebook.com facebook

“Non c’è cultura senza diritti”: i lavoratori dei servizi in appalto rivendicano la stabilizzazione x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.