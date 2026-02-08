Questa mattina il sindaco Bitetti ha preso parola durante la cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio comunale all’Ospedale San Cataldo. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare le esigenze dei cittadini e di lavorare per migliorare i servizi sanitari, in un momento in cui la salute pubblica resta al centro dell’attenzione. Il sindaco ha promesso di impegnarsi per trovare soluzioni concrete e risposte rapide alle richieste della comunità.

Tarantini Time Quotidiano Ben volentieri cito un passaggio del discorso del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, tenuto durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale: “i cittadini pugliesi – ha detto – ci hanno chiesto di occuparci del loro futuro ed è a loro che tanto la maggioranza quanto l’opposizione devono delle risposte”. È una considerazione che invita tutti noi ad unire le forze per soddisfare i bisogni dei cittadini che rappresentiamo, senza farci influenzare dai ruoli che ricopriamo o dal senso di appartenenza politica. In tal senso, le richieste avanzate dal consigliere regionale Renato Perrini riguardanti l’ospedale San Cataldo di Taranto mi sembrano coerenti con questa impostazione e, dunque, condivisibili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ospedale San Cataldo, l’intervento del Sindaco Bitetti

