L' Amministrazione a San Cataldo per ricordare l' ex sindaco Rubes Triva

L’amministrazione di San Cataldo ha commemorato l’ex sindaco Rubes Triva in occasione del ventiquattresimo anniversario della sua scomparsa. Il sindaco Massimo Mezzetti ha deposto un omaggio floreale con i colori giallo e blu sulla sua tomba, nel cimitero di San Cataldo, il 29 dicembre. Questo gesto intende ricordare l’importante ruolo di Triva nella storia del territorio e il suo contributo alla comunità.

