L' Amministrazione a San Cataldo per ricordare l' ex sindaco Rubes Triva
L’amministrazione di San Cataldo ha commemorato l’ex sindaco Rubes Triva in occasione del ventiquattresimo anniversario della sua scomparsa. Il sindaco Massimo Mezzetti ha deposto un omaggio floreale con i colori giallo e blu sulla sua tomba, nel cimitero di San Cataldo, il 29 dicembre. Questo gesto intende ricordare l’importante ruolo di Triva nella storia del territorio e il suo contributo alla comunità.
Un omaggio floreale con i colori giallo e blu e la dicitura “Comune di Modena” è stato deposto, lunedì 29 dicembre, dal sindaco Massimo Mezzetti sulla tomba di Rubes Triva, al cimitero di San Cataldo, in occasione del ventiquattresimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 29 dicembre 2001. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
