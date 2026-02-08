Oroscopo cinese per il mese di febbraio 2026 per Topo Bufalo Tigre Coniglio Drago Serpente Cavallo Capra Scimmia Gallo Cane Maiale Ecco le previsioni di Lao Feng

Febbraio 2026 si prospetta un mese di cambiamenti per molti segni dell’oroscopo cinese. Secondo le previsioni di Lao Feng, alcuni potrebbero affrontare sfide, altri trovare nuove opportunità. Le stelle indicano che il periodo richiede attenzione e decisioni rapide, soprattutto per i segni come Drago, Serpente e Gallo. Chi ha in programma scelte importanti dovrebbe valutare con calma prima di agire. I segni più fortunati, invece, potrebbero vedere miglioramenti nelle relazioni e sul lavoro.

. Topo (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032) Febbraio 2026 rappresenta per il Topo un mese di assestamento e consolidamento. Dopo la fase iniziale dell'anno, ora diventa chiaro quali direzioni meritano di essere seguite e quali, invece, è meglio ridimensionare. L'energia del periodo favorisce la stabilità, la continuità e la capacità di dare forma concreta a intuizioni già maturate nelle settimane precedenti.

