oroscopo cinese per il mese di febbraio 2026 per topo bufalo tigre coniglio drago serpente cavallo capra scimmia gallo cane maiale scopri le previsioni di lao feng

Febbraio 2026 si apre con le previsioni di Lao Feng, che indicano cambiamenti e sorprese per tutti i segni dell’oroscopo cinese. Per alcuni, il mese porterà opportunità di crescita, mentre altri dovranno fare attenzione alle complicazioni. Le stelle suggeriscono di mantenere la calma e di affrontare le sfide con prudenza, soprattutto per i segni più sensibili. In generale, sarà un periodo di transizione, con momenti di tensione alternati a occasioni di miglioramento.

Topo (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032) Febbraio 2026 rappresenta per il Topo un mese di assestamento e consolidamento. Dopo la fase iniziale dell'anno, ora diventa chiaro quali direzioni meritano di essere seguite e quali, invece, è meglio ridimensionare. L'energia del periodo favorisce la stabilità, la continuità e la capacità di dare forma concreta a intuizioni già maturate nelle settimane precedenti.

Ecco l'analisi dell'oroscopo cinese per febbraio 2026, dedicata a tutti i segni: Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

