OpenAI prepara gli auricolari Sweet Pea | l’AI che indossi tutto il giorno

OpenAI si prepara a lanciare gli Sweet Pea, gli auricolari con intelligenza artificiale. Dopo anni di lavoro sui modelli linguistici, ora punta anche sull’hardware. L’obiettivo è creare un dispositivo che si indossa tutto il giorno e che integra la tecnologia AI in modo semplice e pratico. La notizia ha sorpreso alcuni, ma per altri è il passo naturale dopo aver rivoluzionato il software. In arrivo, quindi, un prodotto che potrebbe cambiare il modo di usare la tecnologia quotidianamente.

Dopo anni trascorsi a perfezionare modelli linguistici e a ridefinire i confini del software intelligente, OpenAI si prepara a compiere un salto che in molti attendevano ma pochi immaginavano così vicino: l’ingresso nel mondo dell’hardware. Non con uno smartphone, né con un computer rivoluzionario, ma con qualcosa di molto più intimo e quotidiano. Si parla di auricolari intelligenti, dispositivi pensati per accompagnare chi li indossa dall’alba al tramonto, fondendo l’intelligenza artificiale con il design pensato per scomparire nell’uso di tutti i giorni. Le prime indiscrezioni arrivano dall’Asia e disegnano il profilo di un progetto dal nome in codice Sweet Pea, un paio di auricolari che promettono di trasformare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - OpenAI prepara gli auricolari Sweet Pea: l’AI che indossi tutto il giorno Approfondimenti su OpenAI Auricolari I nuovi auricolari sono «open-ear», da indossare tutto il giorno come gioielli Huawei presenta i nuovi auricolari FreeClip 2, un design che cambia le regole. Le indossi in un secondo e le tieni tutto il giorno. Le sneakers slip-ins sono una rivoluzione. 5 modelli da provare “senza mani” Le sneakers slip-ins stanno conquistando le nostre giornate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su OpenAI Auricolari Il primo dispositivo di OpenAI? Sarebbero solo delle cuffietteOpenAI prepara i primi auricolari con intelligenza artificiale, noti come Dime: un progetto ridimensionato che punta al lancio entro fine anno. smartworld.it OpenAI pronta a lanciare auricolari AI che rivoluzionano la tecnologia indossabileOpenAI sarebbe pronta a lanciare Dime, auricolari alimentati da intelligenza artificiale. msn.com Il dramma dei gatti Lilith e Sweet Pea, abbandonati con un biglietto davanti a un cat cafè @fulviocerutti @LaStampa x.com Due gatte, Lilith e Sweet Pea, sono state abbandonate nell’atrio di un rifugio a Filadelfia insieme ai loro trasportini, al cibo e ai giocattoli. Ciò che ha commosso il personale sono stati due biglietti scritti a mano in cui il proprietario chiedeva perdono, spiegando facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.