The Teacher il film sulla Cisgiordania prima dell’ottobre 2023

Nella Palestina di rocce bianche e ulivi, di case demolite e tensione quotidiana, si sviluppa The Teacher, opera prima di Farah Nabulsi, regista e attivista di origini palestinesi nata e cresciuta a Londra. Dall’11 dicembre al cinema, distribuito da Eagle Pictures, il film descrive i giorni “normali”, di violenza ordinaria, prima del tragico 7 ottobre 2023, quando il feroce attacco di Hamas fece sfociare in guerra manifesta la tensione perpetua nell’aria. Ambientato in Cisgiordania, The Teacher è stato girato per lo più a Nablus, a nord di Gerusalemme. Qui l’insegnante palestinese Basem El -Saleh (interpretato da Saleh Bakri ) lotta per conciliare il suo impegno nella resistenza politica, che gli mette a rischio la vita, con il sostegno emotivo a uno dei suoi studenti ( Muhammad Abed El Rahman ) e la possibilità di una nuova relazione sentimentale con Lisa ( Imogen Poots ), volontaria britannica. 🔗 Leggi su Panorama.it

