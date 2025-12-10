The Teacher il film sulla Cisgiordania prima dell’ottobre 2023
Nella Palestina di rocce bianche e ulivi, di case demolite e tensione quotidiana, si sviluppa The Teacher, opera prima di Farah Nabulsi, regista e attivista di origini palestinesi nata e cresciuta a Londra. Dall’11 dicembre al cinema, distribuito da Eagle Pictures, il film descrive i giorni “normali”, di violenza ordinaria, prima del tragico 7 ottobre 2023, quando il feroce attacco di Hamas fece sfociare in guerra manifesta la tensione perpetua nell’aria. Ambientato in Cisgiordania, The Teacher è stato girato per lo più a Nablus, a nord di Gerusalemme. Qui l’insegnante palestinese Basem El -Saleh (interpretato da Saleh Bakri ) lotta per conciliare il suo impegno nella resistenza politica, che gli mette a rischio la vita, con il sostegno emotivo a uno dei suoi studenti ( Muhammad Abed El Rahman ) e la possibilità di una nuova relazione sentimentale con Lisa ( Imogen Poots ), volontaria britannica. 🔗 Leggi su Panorama.it
l coraggio di insegnare. La forza di resistere. Guarda il trailer di THE TEACHER, ispirato a una storia vera e diretto dalla regista candidata agli Oscar Farah Nabulsi. Dall’11 dicembre solo al cinema. #theteacherilfilm Venerdì 12/12 ore 19:00 Sabato 13/12 ore 1 - facebook.com Vai su Facebook
"The Teacher", al cinema il film sulla resistenza in Cisgiordania - E' la storia di una maestra palestinese che, rischiando la vita, unisce la sua resistenza politica con l'affetto verso un suo studente. globalist.it scrive
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it