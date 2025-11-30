Gilardino a Dazn | Inter brava e feroce noi non abbiamo sfruttato le palle gol Da Touré ci aspettiamo tanto alla squadra voglio dire una cosa

Inter News 24 L’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata questo pomeriggio in campionato contro l’Inter. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Pisa Inter, il tecnico dei toscani, Alberto Gilardino, ha analizzato così la sconfitta per 0 a 2. SUL MATCH – « Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo dato dimostrazione dell’ultimo mese e mezzo dando continuità di prestazione. L’equilibrio si è spostato quando non abbiamo concretizzato e l’Inter è stata brava e feroce, noi abbiamo avuto 2-3 palle gol, difficilmente le crei contro l’Inter e potevamo fare meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

