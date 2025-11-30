Gilardino a Dazn | Inter brava e feroce noi non abbiamo sfruttato le palle gol Da Touré ci aspettiamo tanto alla squadra voglio dire una cosa
Inter News 24 L’allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata questo pomeriggio in campionato contro l’Inter. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Pisa Inter, il tecnico dei toscani, Alberto Gilardino, ha analizzato così la sconfitta per 0 a 2. SUL MATCH – « Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo dato dimostrazione dell’ultimo mese e mezzo dando continuità di prestazione. L’equilibrio si è spostato quando non abbiamo concretizzato e l’Inter è stata brava e feroce, noi abbiamo avuto 2-3 palle gol, difficilmente le crei contro l’Inter e potevamo fare meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Pisa, #Gilardino a DAZN: "L' #Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa" Vai su X
Rigore non concesso ai biancocelesti in Milan-Lazio, le parole di Marelli a DAZN: “Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. Pavlovic e Marusic si trattengono a vicenda. Il VAR è intervenuto in maniera erronea. Potevano dire che il braccio era - facebook.com Vai su Facebook
Gilardino: “Inter feroce a concretizzare. Dettagli fanno sempre la differenza, abbiamo concesso..." - " La squadra ha valori non solo tecnici, ma anche un grande cuore sin dall'inizio della stagione. Segnala tuttosport.com
Pisa, Gilardino a DAZN: "L'Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa" - Parla così Alberto Gilardino, allenatore del Pisa raggiunto da DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Siamo figli delle ... msn.com scrive
Gilardino: “Non abbiamo concretizzato 2-3 palle gol, l’Inter sì. Sappiamo che…” - Le parole di Gilardino ai microfoni di Dazn nel post partita di Pisa- Segnala msn.com