Olimpiadi Milano Cortina 200mila dollari garantiti per ogni atleta Usa Ecco perché
Gli atleti statunitensi riceveranno 200mila dollari solo per partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un premio che rende ancora più allettante la partecipazione e già fa parlare di sé tra gli sportivi. La cifra ha sorpreso molti, considerando che si tratta di un incentivo diretto, senza contare le possibilità di vittoria o medaglie.
(Adnkronos) – Per gli atleti degli Stati Uniti, le Olimpiadi di Milano Cortina sono già un trionfo. Un ricchissimo trionfo, da 200mila dollari (solo per la partecipazione). Una cifra che, nessuno scherzo, è già stata assicurata a tutta la spedizione a stelle e strisce. Tutto questo grazie a una persona, Ross Stevens. Il miliardario fondatore. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
