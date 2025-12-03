Il Giro d’Italia torna sul Blockhaus | vetrina mondiale per la Maiella e Pretoro

Il Giro d’Italia 2026 incorona la Maiella e il suo leggendario Blockhaus, che il prossimo 15 maggio ospiterà una delle tappe più spettacolari della corsa rosa. La notizia è stata ufficializzata a Roma, durante la presentazione del percorso all’Auditorium Parco della Musica, accolta con grande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il Giro d’Italia torna sul Blockhaus: vetrina mondiale per la Maiella e Pretoro

