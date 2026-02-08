Olimpiadi 2026 | polemiche per le grafiche copiate e l’uso discutibile di stereotipi sul cibo italiano

Le polemiche sulle grafiche delle Olimpiadi di Milano-Cortina non si fermano. Questa volta, a far discutere, è l’immagine di un arancino deformato, che alcuni considerano copiato o troppo stereotipato nel rappresentare il cibo italiano. La scelta visiva ha scatenato reazioni critiche, evidenziando come elementi simbolici siano stati usati in modo discutibile.

L'immagine di un arancino deformato, quasi liquefatto, è diventata involontariamente il simbolo di un esordio olimpico segnato da polemiche e accuse di plagio. Le grafiche ufficiali di Milano Cortina 2026, presentate a pochi giorni dall'inizio dei giochi, sono state immediatamente scoperte come una riproduzione, seppur maldestra, del lavoro dell'artista giapponese Tanaka Tatsuya, sollevando un vespaio di critiche per la mancanza di originalità e, a detta di molti, per una scelta estetica discutibile che finisce per veicolare stereotipi problematici. La vicenda, emersa l'8 febbraio 2026, ha innescato un dibattito acceso sui social media e sui media nazionali, mettendo a dura prova l'immagine di un evento che ambisce a celebrare l'eccellenza italiana e internazionale.

In Francia, si apre un dibattito sulla mancata convocazione di Alexis Pinturault per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il Ministro Valditara ha chiarito che la chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi di Cortina 2026 è un inconveniente gestibile, necessario per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

