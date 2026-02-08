Olimpiadi 2026 il programma di oggi | gli azzurri in gara orari e dove vederli

Oggi a Milano Cortina si accendono le gare di una delle giornate più intense delle Olimpiadi invernali. Gli sportivi italiani sono pronti ad affrontare le sfide, dalla discesa libera di Sofia Goggia allo slalom gigante parallelo di snowboard. Molti tifosi si preparano a seguire gli appuntamenti, che saranno trasmessi in diretta su diversi canali. La tensione è alta, e l’attesa cresce con il passare delle ore.

C'è attesa per le gare di oggi, domenica 8 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Da Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino agli azzurri dello slalom gigante parallelo di snowboard. L'Italia si gioca le sue carte per le medaglie anche nella staffetta del Biathlon. Il programma delle gare di oggi 8 febbraio: gli azzurri in gara. Dalle 9.00 Snowboard, qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne ( Coratti, Valle, Dalmasso, Caffont tra le donne, March, Bormolini, Fischnaller e Felicetti tra gli uomini). 11.30 Sci alpino, discesa libera donne ( Goggia, Brignone, Pirovano, Nicol Delago ).

