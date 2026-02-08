Davide Ghiotto non si limita a pattinare. Il velocista si dedica anche al ciclismo e alla musica metal. Per ora si prepara per i prossimi appuntamenti, tra allenamenti e prove. La sua voglia di mettersi in gioco lo porta spesso a cambiare disciplina, senza perdere di vista l’obiettivo principale: i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Tra le grandi speranze per l’Italia alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina c’è sicuramente Davide Ghiotto. Nato ad Altavilla Vicentina il 3 dicembre 1993 e oggi papà di due bambini, si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nel pattinaggio di velocità su ghiaccio. Una dimensione costruita a partire dal bronzo olimpico nel 2022. Dopo quel risultato, Ghiotto ha colto quattro ori ai Mondiali su distanza singola: tre di questi sono maturati nei 10.000 metri individuali, mentre nel 2024 è arrivato anche un successo con l’inseguimento a squadre. La stessa disciplina in cui ha colto la vittoria agli Europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo pattinaggio: il mondo di Davide Ghiotto tra ciclismo e musica metal

