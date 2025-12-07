Al Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) Davide Ghiotto ha ottenuto il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di speed skating 2025-2026. Il trentaduenne veneto è giunto secondo con il tempo di 12’33”37, venendo superato solo dal giovane ceco Metodej Jilek (12’29”63). La terza posizione è stata appannaggio del francese Timothy Loubineaud (12’36”61), che nella tappa di Salt Lake City aveva firmato il nuovo record del mondo di 6’00?23. Una crescita di livello mostruosa, in questa stagione olimpica, nelle prove distance e la gara sull’anello di ghiaccio olandese ha dato conferma di quanto l’asticella si stia spostando verso l’alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Ghiotto non è più il favorito nei 10000 alle Olimpiadi? La crescita degli avversari spaventa