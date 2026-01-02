Al-Ahli–Al-Nassr | big match in Saudi Pro League tra ambizioni Champions e vetta in bilico

Al-Ahli e Al-Nassr si affrontano a Gedda nel match valido per la Saudi Pro League. La partita, che si disputa al King Abdullah Sports City Stadium, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alle ambizioni di qualificazione alla Champions asiatica. Una sfida che si preannuncia equilibrata e di valore per il proseguimento della stagione.

Sfida di cartello a Gedda: Al-Ahli ospita la capolista Al-Nassr al King Abdullah Sports City Stadium in uno dei match più attesi di questo inizio 2026. Da una parte una squadra solidissima, capace di perdere una sola volta in campionato; dall'altra i leader della classifica, imbattuti e reduci dal primo "mezzo passo falso" stagionale che ha riaperto la corsa al titolo. Il contesto: Al-Ahli quarto e costante, Al-Nassr primo ma con margine ridotto. L' Al-Ahli arriva alla partita da quarta forza del campionato, con 22 punti in 11 gare (6 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta). Il dato che colpisce è la continuità: pochissime cadute, tanti risultati utili e la sensazione di una squadra capace di reggere la pressione dei big match.

