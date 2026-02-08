Non ho paura di niente! E Lucia Dalmasso mette in tasca il bronzo nello snowboard

Lucia Dalmasso ha conquistato il bronzo nello snowboard, battendo Elisa Caffont nella small final del gigante parallelo. La 28enne di Feltre ha dimostrato grinta e determinazione, portando a casa una medaglia importante per l’Italia. La gara si è svolta senza grandi sorprese, ma il suo atteggiamento ha colpito tutti. “Non ho paura di niente!” ha detto subito dopo la vittoria, mostrando sicurezza e entusiasmo.

Dopo aver passato la fase delle qualificazioni dello slalom gigante parallelo a Livigno, Lucia Dalmasso aveva sorriso sicura con la sua tavola da snowboard tra le mani: "Non ho paura di niente, neanche della Ledecká". L'atteggiamento giusto per affrontare una finale olimpica in casa, l'unico possibile per scendere sulla sua tavola a caccia della medaglia olimpica. Una medaglia che per la nostra azzurra classe 1997 è arrivata con il bronzo dopo lo scontro tutto italiano nella finalina per il terzo posto contro Elisa Caffont, quarta. Sul podio con Lucia è salita la nuova campionessa olimpica, la ceca Zuzana Maderova, che raccoglie simbolicamente l'eredità della campionissima Ester Ledecká, uscita a sorpresa ai quarti di finale.

