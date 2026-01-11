Lang-Napoli aria di addio | l’olandese piace in Turchia
Noa Lang, protagonista nelle ultime settimane con il Napoli, si trova nuovamente in panchina contro l’Inter a San Siro. Dopo aver avuto un ruolo importante nella vittoria contro il Verona, il giocatore olandese è stato escluso dall’undici iniziale, segnando un possibile cambio di strategia da parte di Antonio Conte. La situazione evidenzia le recenti incertezze e le scelte tattiche del Napoli in questa fase della stagione.
Titolare contro il Verona e autore di una buona prestazione, ma pochi giorni dopo torna in panchina. Il Napoli affronta l’Inter a San Siro e Antonio Conte decide di non affidarsi a Noa Lang in attacco. L’esterno olandese si siederà in panchina, ancora una volta, con la possibilità di subentrare nella ripresa. Nel frattempo, avrà tempo per pensare ad eventuali offerte provenienti dal campionato turco. Conte esclude Lang contro l’Inter: il Napoli valuta la cessione. Nonostante l’assenza di David Neres, l’allenatore azzurro ha deciso di escludere Lang dalla formazione titolare. Al suo posto ci sarà Elmas, con Politano a destra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, Lang ancora col “mal di pancia”: occasione per Manna, dal Galatasaray la soluzione al blocco del mercato - Lang non è soddisfatto del minutaggio al Napoli, gli agenti lo avrebbero proposto al Galatasaray: la sua cessione permetterebbe a Manna di prendere un altro esterno d’attacco ... sport.virgilio.it
IL MATTINO - Napoli, niente addio di Lang a gennaio nonostante l'interesse di altre squadre - Il Mattino scrive del futuro di Noa Lang, attaccante del Napoli: "Lang in campo titolare e Lucca che si è allenato con il gruppo dopo l'influenza di domenica. msn.com
La Napoli bene. . Che Napoli a San Siro. Lang, difficile Buongiorno con Di Lorenzo e Politano che si alzano. Ed in realtà ce n’è un’altra. - facebook.com facebook
Formazioni Napoli-Verona: tutto confermato, tre cambi e torna Lang! x.com
