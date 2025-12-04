Riscatto Nico Gonzalez Atletico Madrid | quante presenze mancano per far scattare l’obbligo e quanto incasserà la Juventus

Riscatto Nico Gonzalez Atletico Madrid: quante presenze servono ancora per far scattare l’obbligo e quanto incasserà la Juventus dalla sua vendita. Il futuro di Nico González si gioca sul filo dei minuti e delle presenze. Mentre la Juventus è concentrata sulla rincorsa in Serie A e sulle manovre di mercato in entrata per gennaio, dalla Spagna arrivano aggiornamenti cruciali su una delle operazioni in uscita più importanti per il bilancio bianconero. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’ Atlético Madrid, non è ancora certo di rimanere alla corte di Diego Simeone. Il riscatto obbligatorio, fissato a una cifra di 34 milioni di euro, è infatti vincolato a clausole precise che, al momento, tengono tutto in sospeso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Riscatto Nico Gonzalez Atletico Madrid: quante presenze mancano per far scattare l’obbligo e quanto incasserà la Juventus

Argomenti simili trattati di recente

Riscatto Azzurro! Dopo il KO casalingo con l'Islanda, in Lituania arriva la prima dell'Italbasket nelle qualificazioni ai : un successo emozionante, deciso negli ultimi secondi e frutto di una grande prova di #squadra. Decisi - facebook.com Vai su Facebook

Nico #Rosberg taglia il traguardo da campione del mondo, dietro a Hamilton e davanti a Vettel, in un finale diventato immediatamente iconico: Lewis che rallenta apposta per compattare il gruppo, Vettel che arriva come una furia in rimonta, Toto Wolff che urla Vai su X

Nico Gonzalez, ancora 12 partite per il riscatto da parte dell'Atletico - Attualmente in prestito all'Atletico Madrid, Nico Gonzalez, ala argentina classe 1998 di proprietà della Juventus, è ancora piuttosto lontano dal riscatto da parte ... Secondo tuttojuve.com

Nico Gonzalez vola all'Atlético, è uno dei migliori acquisti. Cosa manca per il riscatto - Dopo 4 anni in Italia, Nico Gonzalez si è trasferito in Spagna in una delle maggiori colonie argentine de LaLiga come l'Atlético Madrid che conta con lui 6 giocatori, più l'allenatore Diego Simeone. Si legge su tuttomercatoweb.com

Juve, le condizioni del riscatto di Gonzalez sarebbero legate al 60% di presenze in Liga - Dalla Spagna arrivano nuovi rumors sul futuro di Nico Gonzalez, ceduto in estate dalla Juventus all’Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si legge su it.blastingnews.com

Pagina 0 | Nico Gonzalez, milioni alla Juve: l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscatto - L’Atletico Madrid ha scoperto nelle ultime settimane di avere 15 milioni di spettatori e tifosi in più: quelli della Juve che seguono con sempre maggior frequenza e attenzione le gare dei Colchoneros. Riporta tuttosport.com

Juventus-Atletico Madrid, parti vicinissime per Nico Gonzalez - Operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Secondo gianlucadimarzio.com

Pagina 1 | Nico Gonzalez, milioni alla Juve: l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscatto - L’Atletico Madrid ha scoperto nelle ultime settimane di avere 15 milioni di spettatori e tifosi in più: quelli della Juve che seguono con sempre maggior frequenza e attenzione le gare dei Colchoneros. Da tuttosport.com