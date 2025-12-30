Bilancio botta e risposta Il sindaco | Poche risorse ma ne faremo un buon uso

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Bucine, il sindaco ha dichiarato che, con risorse limitate, si punta comunque a un utilizzo efficace del bilancio preventivo 2026 e della nota di aggiornamento al Dup 2026-2028. Un riconoscimento delle difficoltà finanziarie del momento, accompagnato da l’impegno a fare il meglio possibile con le risorse disponibili.

"Purtroppo navighiamo a vista". Nell’ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco di Bucine lo ha ammesso senza usare troppi giri di parole, nel corso dell’approvazione del bilancio preventivo 2026 e della nota di aggiornamento al Dup 2026-2028. Un documento caratterizzato dalla prudenza e dall’attenzione all’utilizzo delle risorse per affrontare quello che è un problema comune a tante piccole amministrazioni, ossia la difficoltà nel reperire fondi sufficienti per realizzare opere pubbliche e garantire i servizi. "Tanti interventi, con i soli soldi del Comune, non è possibile farli - ha affermato Paolo Nannini - Siamo quindi alla ricerca di bandi a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

