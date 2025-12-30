Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Bucine, il sindaco ha dichiarato che, con risorse limitate, si punta comunque a un utilizzo efficace del bilancio preventivo 2026 e della nota di aggiornamento al Dup 2026-2028. Un riconoscimento delle difficoltà finanziarie del momento, accompagnato da l’impegno a fare il meglio possibile con le risorse disponibili.

"Purtroppo navighiamo a vista". Nell’ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco di Bucine lo ha ammesso senza usare troppi giri di parole, nel corso dell’approvazione del bilancio preventivo 2026 e della nota di aggiornamento al Dup 2026-2028. Un documento caratterizzato dalla prudenza e dall’attenzione all’utilizzo delle risorse per affrontare quello che è un problema comune a tante piccole amministrazioni, ossia la difficoltà nel reperire fondi sufficienti per realizzare opere pubbliche e garantire i servizi. "Tanti interventi, con i soli soldi del Comune, non è possibile farli - ha affermato Paolo Nannini - Siamo quindi alla ricerca di bandi a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio, botta e risposta . Il sindaco: "Poche risorse ma ne faremo un buon uso"

Leggi anche: SS 106, continua il botta e risposta sulle risorse destinate all’importante arteria

Leggi anche: Botta e risposta tra Auletta e il sindaco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bilancio, botta e risposta . Il sindaco: Poche risorse ma ne faremo un buon uso; Botta-risposta sugli eventi. Il PD: «Non state esagerando?». Il sindaco: «Non abbiamo paura di crescere»; Botta e risposta su Fermo, Interlenghi: «Calcinaro ha lasciato una città in crisi». Lui risponde: «Continuate pure, rivinciamo noi»; Botta e risposta sulla compravendita del castello di Muggia, il sindaco: Perché non l'hanno acquistato quando governavano?. La replica: Ridicolo guardare a 30 anni fa.

Botta e risposta sulle dimissioni dell’assessore al Bilancio Treccani - Botta e risposta sulle dimissioni dell'assessore Giacomo Treccani. primabrescia.it

Bilancio, il Consiglio comunale non si ferma neanche di notte. Si va a oltranza - Al centro più di 900 documenti, tra ordini del giorno ed emendamenti, che andranno analizzati nel dettaglio per poter votare il bilancio previsionale del Comune di Genova ... primocanale.it