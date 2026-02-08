NBA i risultati della notte 8 febbraio | Stephon Castle trascina gli Spurs contro i Mavericks successi anche per Rockets e Nuggets

Questa notte in NBA si sono giocate dieci partite, tra cui la vittoria degli Spurs contro i Mavericks grazie a Stephon Castle, che ha trascinato la sua squadra. Successi anche per Rockets e Nuggets. La serata è stata intensa e ricca di emozioni, con tanti giocatori protagonisti sui parquet statunitensi.

Una lunga notte quella completata da poche ore in NBA con ben dieci partite andate in scena a partire dalla serata di ieri s abato 7 febbraio fino alla prima mattina di oggi domenica 8 febbraio: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, con risultati e migliori marcatori. Successo casalingo dei Brooklyn Nets (14-37) sui Washington Wizards (14-37) per 127-113 con 23 punti di Michael Porter Jr. – 21 punti di Justin Champagnie per i Wizards. Blitz esterno degli Houston Rockets (32-19) contro gli Oklahoma City Thunder (40-13) per 106-112: Alperen Sengun piazza una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, con 22 punti e 10 rimbalzi di Jabari Smith Jr.

