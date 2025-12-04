NBA i risultati della notte 4 dicembre | Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets vincono anche Bucks e Spurs Bene anche Clippers e Knicks
Un’altra grande notte quella completata da poche ore in NBA con nove partite disputate per la regular season 2025-2026: non sono mancate come sempre le giocate dei campioni, per cui andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States. Successo esterno dei Portland Trail Blazers (9-13) contro i Cleveland Cavaliers (13-10) per 110-122 con 27 punti di Deni Avidja e 20 punti equamente divisi tra Shaedon Sharpe e Caleb Love entrati dalla panchina – 33 punti per Donovan Mitchell e 23 punti e 10 rimbalzi di Evan Mobley per i Cavaliers. Fanno saltare il fattore campo anche i Denver Nuggets (15-6) contro gli Indiana Pacers (4-18) per 120-135: Jamal Murray si prende la copertina con una prestazione monstre da 52 punti, con 24 punti, 8 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic – 23 punti di Pascal Siakam e 15 punti di Bennedit Mathurin per i Pacers. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vincere contro una squadra reduce da dodici risultati utili consecutivi sembrava un’impresa impossibile. Non per questa Cremonese, che supera 3-1 il Bologna e si regala una notte da sogno al... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Risultati e highlights della notte NBA #SkySportBasket #NBA Vai su X
NBA, risultati della notte: OKC sbanca Golden State, vittorie per Celtics e Spurs - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: OKC sbanca Golden State, vittorie per Celtics e Spurs ... Secondo sport.sky.it
NBA, risultati della notte: Phoenix ferma la striscia Lakers, ko anche Denver e Houston - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Phoenix ferma la striscia Lakers, ko anche Denver e Houston ... Lo riporta sport.sky.it
NBA, i risultati della notte (26 novembre): Doncic trascina i Lakers sui Clippers, Wizards alla seconda vittoria - Tre le partite NBA disputate questa notte, tutte all'interno del contesto che si lega alla NBA Cup. Scrive oasport.it
NBA, i risultati della notte (3 dicembre): chi ferma i Thunder? Edwards salva Minnesota, bene i Celtics sui Knicks - Sei le partite giocate nella notte NBA, e c'è dell'interessante se si nota come le franchigie ad ora più attrezzate confermano il proprio valore, anche se ... Da oasport.it
Doncic (41) vince il duello con Antetokounmpo (30): i Lakers dominano a Milwaukee - Jokic firma la vittoria di Denver a Minnesota con la settima tripla doppia stagionale, mentre Oklahoma City passa senza problemi a Charlotte con 33 punti di Shai ... Da gazzetta.it
Risultati NBA, gli Heat travolgono i Clippers: Fontecchio torna protagonista. Colpo Wizards, ok Pistons e Cavs - Dopo due gare in cui il suo impiego in campo è stato decisamente ridotto (addirittura panchina per tutti i 48’ nel ko contro i Pistons un paio di giorni fa ... Si legge su msn.com