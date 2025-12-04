Un’altra grande notte quella completata da poche ore in NBA con nove partite disputate per la regular season 2025-2026: non sono mancate come sempre le giocate dei campioni, per cui andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States. Successo esterno dei Portland Trail Blazers (9-13) contro i Cleveland Cavaliers (13-10) per 110-122 con 27 punti di Deni Avidja e 20 punti equamente divisi tra Shaedon Sharpe e Caleb Love entrati dalla panchina – 33 punti per Donovan Mitchell e 23 punti e 10 rimbalzi di Evan Mobley per i Cavaliers. Fanno saltare il fattore campo anche i Denver Nuggets (15-6) contro gli Indiana Pacers (4-18) per 120-135: Jamal Murray si prende la copertina con una prestazione monstre da 52 punti, con 24 punti, 8 rimbalzi e 13 assist di Nikola Jokic – 23 punti di Pascal Siakam e 15 punti di Bennedit Mathurin per i Pacers. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (4 dicembre): Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets, vincono anche Bucks e Spurs. Bene anche Clippers e Knicks