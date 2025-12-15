Il Cilento si prepara ad accogliere l’evento internazionale che vedrà protagonisti le nazioni e le comunità non riconosciute: EURO 2026 organizzato da Conifa. Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per valorizzare le diverse identità culturali e territoriali, promuovendo un calcio che unisce e celebra le pluralità del Sud Italia.

Conifa sceglie il Cilento: EURO 2026 sarà un ponte tra culture e territori

Il Cilento ospiterà EURO 2026: Conifa porta nel Sud Italia il calcio delle identità e delle comunità non rappresentate.. Il Cilento si prepara ad accogliere uno degli eventi calcistici più significativi del panorama internazionale non affiliato alla FIFA: il torneo EURO 2026 organizzato da Conifa, la Confederation of Independent Football Associations. A confermare ufficialmente il sostegno all'iniziativa è Alberto Rischio, Presidente Europeo del Comitato Conifa, che in una lettera indirizzata all'A.S.D. Due Sicilie F.A. di Salerno, esprime entusiasmo e fiducia per la candidatura cilentana. Fondata per dare voce a nazioni senza Stato, minoranze etniche e regioni isolate, Conifa rappresenta molto più di una federazione calcistica: è un progetto culturale e sociale che usa lo sport come strumento di inclusione, dialogo e riconoscimento.