Napoli Conte promuove l’arrivo di un top player della Premier League?

Il Napoli sta valutando un possibile acquisto di Raheem Sterling dalla Premier League, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società azzurra sembra interessata a un profilo di esperienza internazionale, cercando di migliorare la rosa in vista delle prossime competizioni. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare un importante aggiornamento nel mercato estivo del club partenopeo.

Il Napoli prova il colpo a sorpresa e guarda in Premier League per rinforzare il proprio reparto offensivo: l’obiettivo è Raheem Sterling. Il club azzurro sta valutando la possibilità di portare l’esterno inglese all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito, in un’operazione che, seppur complessa, potrebbe diventare un’interessante occasione di mercato per tutte le parti coinvolte. Il nodo principale resta l’ingaggio, molto elevato rispetto ai parametri del Napoli. Proprio su questo punto si innesta il possibile accordo con il Chelsea: i Blues sarebbero disposti a coprire quasi totalmente lo stipendio del calciatore pur di consentirgli di giocare con continuità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, al posto di Lang un top player internazionale? Conte guarda ad un fenomeno della Premier LeagueIl trasferimento di Noa Lang al Galatasaray in prestito semestrale apre nuove possibilità per il Napoli.

Calciomercato Juve: Arsenal e Chelsea bussano alla porta. ‘Minaccia’ Premier League per il top player bianconero, l’indiscrezione dall’InghilterraIl calciomercato della Juventus si infiamma con Arsenal e Chelsea che mostrano un forte interesse per uno dei protagonisti della rosa bianconera.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Vergognatevi. Il minuto della furia e l'ultima immagine dell’Inter-Napoli di Conte; Copenhagen-Napoli, Conte cerca l'assalto finale: dentro anche Lorenzo Lucca; Crediamo in te, è giusto che ti appoggiamo: Conte promuove per Vergara, il premio per la Champions League; Sorpresa Conte, stasera farà giocare Vergara titolare in attacco.

Napoli, Conte promuove l’arrivo di un top player della Premier League?Il Napoli prova il colpo a sorpresa e guarda in Premier League per rinforzare il proprio reparto offensivo: l’obiettivo è Raheem Sterling. Il club azzurro ... dailynews24.it

Napoli, Conte: Lukaku? Serve pazienza. Hojlund è fantastico, sugli infortunati dico che…Conferenza Conte Copenaghen Napoli - Il tecnico del Napoli presenta la sfida contro il Copenaghen: tutte le sue parole ... fantamaster.it

Copenaghen–Napoli: pareggio europeo. Ma il processo a Conte è già partito. #fblifestyle #Champions #allenatori #Ucl #Napolitana - facebook.com facebook

#Conte tradito, #Hojlund non punge, #Lucca ai saluti: pagelle #Napoli x.com