Genoa testa all’Udinese | buone notizie per De Rossi | ci sono due rientri a disposizione del tecnico Ecco i dettagli

Calcionews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa, Malinovskyi e Norton-Cuffy rientrano a disposizione di De Rossi. L’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti contro l’Udinese Il Genoa prova a voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e si concentra sulla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. La sconfitta di Bergamo, seppur dolorosa, ha fornito indicazioni utili al tecnico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa testa all8217udinese buone notizie per de rossi ci sono due rientri a disposizione del tecnico ecco i dettagli

© Calcionews24.com - Genoa, testa all’Udinese: buone notizie per De Rossi: ci sono due rientri a disposizione del tecnico. Ecco i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

Calcio: Criscito, liberare la testa e giocare da Genoa - Roberto Murgita e Domenico Criscito sono i tecnici ad interim della squadra rossoblù dopo l'esonero di Vieira e tra panchina e campo sommano centinaia di presenze e anni nel club ... Si legge su ansa.it

Genoa, testa e cuore per volare in alto. De Winter e Vasquez stendono il Monza - De Winter e Vasquez regalano il secondo successo consecutivo casalingo ad un Genoa che ora può guardare al futuro con occhi diversi. Lo riporta genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Testa All8217udinese Buone